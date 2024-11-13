Перекази в Україну безкоштовно: ZEN скасовує комісії на місяць

Питання переказу коштів в Україну стосується багатьох: від фрилансерів та волонтерів, що працюють з іноземними замовниками та збирають донати на армію по всьому світі, до звичайних родин у різних країнах. При регулярних переказах навіть невеликі комісії складаються в значні суми. Тому вибір правильного сервісу для виконання операцій з пересилання коштів суттєво впливає на бюджет.

ZEN.com оголошує про старт нової акції, яка дозволить усім охочим надсилати перекази безкоштовно в Україну протягом місяця. З 23 жовтня до 23 листопада 2024 року компанія повністю скасовує комісію на грошові перекази для українських користувачів.

Як скористатися пропозицією ZEN та зекономити

Щоб почати користуватися сервісом, необхідно завантажити мобільний застосунок ZEN.com та пройти просту реєстрацію. Для верифікації важливо використовувати паспорт для поїздок за кордон або ID-картку – саме ці документи підтверджують особу користувача. Українці, які сьогодні живуть за кордоном, можуть також використовувати карту побиту (для Польщі) або інший офіційний дозвіл на проживання в одній з країн ЄЕЗ. Варто зауважити, що паспорти старого зразка («книжечки»), посвідчення водія та посвідки на проживання в Україні не підходять для реєстрації.

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Після встановлення застосунку потрібно:

створити обліковий запис;

ввести номер телефону та підтвердити його через SMS-код;

задати пароль для входу;

сканувати документи;

пройти верифікацію особи через камеру смартфона.

Результатом стане відкриття мультикартки ZEN Mastercard®, з якої можна миттєво відправляти безкоштовні (протягом дії акції) перекази в Україну.

Додатковий бонус чекає на отримувачів переказів: протягом пів року діє спеціальна програма кешбеку від ZEN.com, ПриватБанку та MasterCard. Раз на місяць 50 користувачів виграють по 250 грн, а ще 15 учасників – по 500 грн. Єдина умова – сума переказу має перевищувати 1000 грн.

Порівняння умов у різних сервісах

Аналіз ринку показує суттєву різницю в комісіях між популярними сервісами переказів. Наприклад, при переказі 200 € через Paysend користувач сплачує фіксовану комісію 1,5 €, а TransferGo застосовує змінну валютну маржу. Wise бере від 0,5% до 1,5% комісії, залежно від способу оплати. Revolut пропонує перший переказ безкоштовно, але потім стягує 1% комісії.

На цьому тлі пропозиція ZEN виглядає особливо привабливо. При переказі тих самих 200 € одержувач отримає 8928 грн – це найвищий показник серед усіх сервісів. А враховуючи повне скасування комісії протягом акційного періоду, економія стає ще відчутнішою.

Звичайно, чим більшою буде сума переказу, тим суттєвішою вийде економія. Наприклад, при переказі 1000 € вигода тільки на комісіях становитиме 10 €, а різниця у валютному курсі дозволить заощадити ще більше.

Що ще отримують користувачі ZEN

Окрім вигідних умов переказів, ZEN пропонує комплексне рішення для фінансових операцій:

преміальний тариф Platinum безкоштовно протягом двох тижнів (дає змогу оцінити відсутність плати за обмін валют та підвищені ліміти на операції);

безкоштовне зняття готівкових коштів за кордоном;

обмін 28 типів валют за вигідним курсом;

захист покупок та послуг через програму ZEN Care;

зручний IBAN-рахунок у злотих (необхідно мати карту побиту).

Поєднання 0% комісії на перекази, привабливих курсів валютного обміну та інших переваг робить ZEN оптимальним вибором для тих, хто регулярно надсилає кошти в Україну та цінує зручність і надійність фінансових операцій.