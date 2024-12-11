Підтвердити можливість подальшої надійної експлуатації енергоблока №2 – завдання колективу ПАЕС

На Південноукраїнській АЕС готуються до обґрунтування подальшої безпечної експлуатації енергоблока №2. Термін нині діючого дозвільного документа спливає рівно за рік – у грудні 2025 року. До цього часу експлуатуюча організація, тобто АТ «НАЕК «Енергоатом», відокремленим підрозділом якої є філія «ВП ПАЕС», має надати до Державної інспекції ядерного регулювання України документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки та підтверджують спроможність провадження заявленої діяльності на наступному етапі життєвого циклу. Які заходи передують отриманню ліцензії, як триває підготовка до державної експертизи – розповідає начальник служби надійності ресурсу та продовження експлуатації філії «ВП ПАЕС» Олександр Тарасов.

— Олександре Анатолійовичу, періодична переоцінка безпеки енергоблоків проводиться раз на 10 років. На енергоблоці №2 до завершення терміну залишився рік. Що зроблено?

— Досить багато. Проведено оцінку технічного стану найбільш важливого для безпеки обладнання. Ми проаналізували документацію, провели розрахунки на міцність з використанням сертифікованих кодів, зробили аналіз експлуатаційних контролів. На основі отриманих даних підготували висновки про можливість продовження терміну експлуатації обладнання. Частина з них уже узгоджена, по деяким ще триває експертиза. У Рішеннях про продовження експлуатації обладнання визначені умови та заходи щодо забезпечення надійної роботи обладнання, які є частиною загальної програми управління старінням енергоблока. Відповідно до норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки для всього обладнання постійно виконуються всі штатні процедури з ремонту, технічного обслуговування, контролю, нагляду та інше. Також застосовуються додаткові заходи відповідно до програми управління старінням елементів і конструкцій енергоблока.

– Які заходи з підвищення надійної та безпечної експлуатації енергоблока №2 виконувались у рамках підготовки до довгострокової експлуатації?

Підвищення безпеки ядерних енергоблоків - процес постійний. В АТ «НАЕК «Енергоатом» безпека є найвищим пріоритетом. Тож робота за цим напрямом не припинялась ні на мить: ні до отримання ліцензії на довгострокову експлуатацію, ані після. Якщо за точку відліку взяти 7 грудня 2015 року, день коли Державною інспекцією ядерного регулювання України було видано ліцензію на право здійснення діяльності енергоблока №2 до 2025 року, то варто зазначити, що протягом останніх 9 років у рамках довгострокової експлуатації енергоблока № 2 філії «ВП ПАЕС» впроваджувались заходи з реконструкції та модернізації, передбачені діючими державними та галузевими програмами, зокрема Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КзПБ). На сьогодні в ДІЯРУ затверджено звіт про виконання 14 заходів цієї програми, серед них три так звані «постфукусімські». Не буду вдаватись у деталі, та, мабуть, варто наголосити, що серед них - впровадження системи примусового скидання тиску з гермооболонки. Саме її відсутність і стала причиною аварії на АЕС Фукусіма, тож тепер цей гіркий досвід враховують на атомних електростанціях світу.

Виконано також низку заходів, спрямованих на підвищення надійності та ефективності обладнання. Серед найбільш масштабних - заміна конденсатора турбіни та конденсаторів турбоживильних насосів, а також маслоохолоджувачів на маслосистемах головних циркуляційних насосів.

— Не все обладнання можливо замінити. Що можете сказати стосовно систем і механізмів, які не підлягають заміні?

— Так, ви праві, не все обладнання можна замінити. Але запевняю, що до обладнання, яке не підлягає заміні, увага ще пильніша. Щорічно проводиться технічне обслуговування й ремонт, за необхідності – контроль металу та інші експлуатаційні процедури. Виконується оцінка його технічного стану. Для продовження терміну експлуатації обладнання передбачений аналіз експлуатаційної надійності. Це дає можливість своєчасного виявлення наявності або відсутності тенденції до зниження надійності за статистичними даними, зібраними в процесі експлуатації.

— На якому етапі підготовка Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №2?

— Наразі всі звіти з 14 факторів безпеки розроблено і вони пройшли експертизу Державного науково-технічного центру ядерної і радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), звіт з комплексного аналізу безпеки - ще на експертизі. Маємо два звіти, зауваження до яких після перевірки повністю усунені, фінальні версії чотирьох очікують рішення Держатомрегулювання, решта ще на доопрацюванні.

— Сподіваємось, через рік енергоблок №2 отримає ліцензію ДІЯРУ на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «Експлуатація ядерної установки». Що далі?

— Продовжувати безпечно працювати і виробляти електроенергію для України та українців. Наше завдання – вчасно завершити всі необхідні процедури і підтвердити можливість подальшої надійної довгострокової експлуатації енергоблока.

Олена Резник

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