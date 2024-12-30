США нададуть Україні $15 млрд з доходів від заморожених російських активів, — Шмигаль

Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Сполучені Штати Америки виділять Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 30 грудня.

Він зазначив, що відповідна угоду підписали між Міністерством фінансів України та Світовим банком.

За словами Дениса Шмигаля, кошти виділили у межах проєкту PEACE in Ukraine та частини внеску США на суму 20 мільярдів доларів за ініціативою G7.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про надання Україні чергового пакета допомоги на 2,5 мільярда доларів.