Нові риси тактичних військових підсумків

Здавалося б, у цій частині військового спорядження ― а мова про підсумки, важко сказати нове слово. Вони придумані солдатами, які в поході хотіли мати під рукою важливі речі, ще кілька століть тому. Так, форма, матеріали і сама конструкція підсумків зазнали змін, але ж принципіальні вимоги до них залишились.

Як і сто років тому важливо, щоб підсумки були міцними ― витримували значну вагу вмісту і не рвалися від необережних рухів чи контакту зі зброєю.

Вони мають бути компактними, бо не повинні заважати, а навпаки ― здаватися непомітними і невідчутними.

Важлива риса підсумків ― комфортність, вміст має зберігатися в належному вигляді, діставати і вкладати речі у підсумок має бути зручно.

Різновиди підсумків видів чимало: для набоїв і гранат, аптечки і фляги, для документів, сухпаю… Виробники пропонують десятки варіацій. Це колись підсумок був просто невеличкою торбиною для патронів. Зараз підсумок військовий ― це сучасне оснащення, що робить воїна впевненішим, його небезпечне життя більш комфортним, а дії ефективнішими.

Інновації від кращих українських виробників

На всьому шляху еволюції військового спорядження найбільш вдалий крок ― розробка модульної системи. Це завдяки їй у бійців з’явилася можливість поєднувати підсумки і аксесуари на власний розсуд, тобто бойове екіпірування стало більш функціональним і зручним.

Один із кращих зразків сучасного спорядження в Україні можна побачити у Rarog Taсtical Gear ― https://rarog.ua/ Компанія ще до 2022 року забезпечувала потреби в екіпіруванні підрозділів НАТО. Сьогодні тактичні підсумки бренду разом з іншим екіпіруванням пройшли випробування в бойових умовах, мають гарні відгуки від бійців.

Для пошиття використаний найміцніший із існуючих на цей час матеріал ― Cordura 1000D, Це матеріал спеціального плетіння, щільний і стійкий на розрив, він має додаткове покриття DWR, що робить його водовідштовхувальним і таким, що не просочується різного роду мастилом.

Підсумки легкі і мають анатомічну форму, що дає змогу легко прилаштувати кожен з них на відповідну частину тіла, і з кріпленнями, завдяки яким підсумок за потреби просто переміщувати ― з поясу на стегно, з плеча на груди і навпаки.

На кожному підсумку є додаткова платформа Molle Laser Cut. Це найсучасніший спосіб з’єднання деталей екіпірування ― без гачків і кліпсів, лише комірки-ряди і стропний ремінець з пластиком на кінці для зручності.

Розпланований внутрішній простір з фіксаторами дає змогу утримувати вміст підсумка у належному порядку під час руху. Клапани кишень і відділень на Velcro ― це найкращий спосіб фіксації і захисту вмісту. А застібки-блискавки у медичних підсумках прогумовані, що навіть у сильний дощ оберігає вміст від вологи.

Якщо виріб має кілька відділень, то до кожного є окремий доступ, щоб вміст можна було легко дістати і покласти назад. Більшість підсумків мають приховані кишені і зовнішню фіксацію для турнікета САТ.

Підсумки оброблені NIR-просоченням і тому невидимі в темряві навіть крізь прилади нічного бачення.

Скільки підсумків потрібно бійцю для зручності і які саме ― кожен вирішує сам. Але тепер ви знаєте, що вибирати є з чого, і що екіпірування від українських виробників сьогодні ― одне із кращих. Через війну, яка триває, наші виробники обмежені у можливостях, але їхні вироби відповідають вимогам ХХІ століття і вже мають визнання серед європейських виробників.

Втім, ми впевнені, що українські виробники зараз думають не про вихід на світовий ринок, а про те, що українські солдати повинні мати все необхідне спорядження, щоб бути максимально ефективними в бою. І це дійсно гідна позиція.