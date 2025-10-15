Нідерланди виділить €90 млн на дрони для України

Нідерланди передадуть €90 млн на дрони для України. Фото: Міноборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що його країна виділить пакет у 90 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Гроші підуть як на розвідувальні, так і на ударні дрони. Рішення виділити гроші Брекельманс пояснює атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України.

— Українці сказали мені минулими вихідними, що майбутня зима буде найважчою з усіх, і я думаю, що нам потрібно забезпечити безперервний потік підтримки Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли, — заявив Рубен Брекельманс.

Брекельманс додав, що Нідерланди підтримають надання Україні ракети Tomahawk, якщо США ухвалять таке рішення.

Нагадаємо, що міністерство оборони Нідерландів профінансує виробництво 20 наземних транспортних машин Ermine (Hermelin) для Збройних Сил України.