Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

Уряд подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад, попри позицію Верховної Ради та АМУ. Фото: міськрада Миколаєва, «МикВісті»

Уряд передав до парламенту доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому частка ПДФО для місцевих бюджетів залишена на рівні 60%. Це суперечить позиції Верховної Ради, яка у першому читанні підтримала норму про 64% для громад.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у Facebook.

За її словами, в доопрацьованому документі ключові параметри щодо доходів місцевих бюджетів не змінені.

— Розподіл ПДФО залишився без змін проти першого читання — 60%, – написала Роксолана Підласа.

Зміни до проєкту дебюджету на 2026 рік. Скриншот: Роксолана Підласа

У коментарях під її дописом користувачі звернули увагу на невідповідність між позицією Верховної ради та новою редакцією бюджету.

Міський голова міста Сміла Черкаської області Сергій Ананко запитав, чи не сталася помилка, адже у першому читанні профільний комітет і депутати Ради підтримали саме 64%. Роксолана Підласа відповіла, що «уряд так подав» і зміни — це рішення Кабміну.

Питання ПДФО особливо чутливе для прифронтових громад. У статі «МикВісті»: «Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву» йдеться про те, як зменшення частки податку напряму впливає на бюджет міста, яке відновлює школи, лікарні та критичну інфраструктуру. Миколаївська міськрада вже закликала уряд і парламент зберегти 64% ПДФО для громад.

Реакція на цю правку викликала дискусію, оскільки саме збільшення частки ПДФО до 64% було одним із ключових очікувань громад і пропозицій Асоціації міст України.

Коментарі під публікацією Роксолани Підласої, щодо змін до держбюджету на 2026 рік. Фото: скриншот

Верховна Рада планує розглянути бюджет-2026 в другому читанні 18 листопада.

АМУ ще раніше попереджала про відсутність підтримки 64% у робочій групі

Радниця голови Асоціації міст України в коментарі «МикВісті» уточнила, що під час роботи урядової групи, яка готувала основні параметри проєкту бюджету-2026, узгодити норму про 64% ПДФО не вдалося.

— На жаль, у робочій групі підтримки 64% не було. Тепер потрібно ще одне коло узгоджень. Ми сподіваємось, що уряд врахує позицію народних депутатів і внесе до другого читання законопроєкту №14000 норму про 64% ПДФО в доходах громад, — сказала вона.

Нагадаємо, проєкт Державного бюджету на 2026 рік уряд подав до Верховної Ради у вересні, де пропонував зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

Парламент підтримав документ у першому читанні за основу і схвалив рекомендацію щодо збереження 64% ПДФО у доходах місцевих бюджетів. Після отримання депутатських пропозицій Кабмін доопрацював документ, орієнтуючись на рекомендації Бюджетного комітету, та направив його для розгляду у другому читанні. Воно має відбутися до 20 листопада.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня повідомив, що уряд не зменшуватиме частку ПДФО для прифронтових громад — вона залишиться на рівні 64%.

