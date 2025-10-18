Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи. Фото: «МикВісті»

Бюджетний комітет Верховної Ради України підтримав рекомендацію щодо збереження 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у доходах місцевих бюджетів.

Це рішення ухвалено під час засідання комітету як пропозицію до уряду при підготовці проєкту державного бюджету на 2026 рік.

Голова Асоціації міст України Олександр Слобожан подякував парламентарям за підтримку ініціативи.

— 64% ПДФО в місцевих бюджетах підтримали народні депутати — члени Бюджетного комітету. Дякую всім, хто підтримав ініціативу Асоціації міст України. Сподіваюся, Верховна Рада підтримає потреби місцевого самоврядування. Спільними зусиллями! — зазначив Олександр Слобожан.

Радниця голови Асоціації міст України в коментарі «МикВісті» уточнила, що під час роботи урядової робочої групи, яка готувала основну частину проєкту держбюджету-2026, домовленості щодо 64% ПДФО досягти не вдалося.

— На жаль, у робочій групі підтримки 64% не було. Тепер потрібно ще одне коло узгоджень. Ми сподіваємось, що уряд врахує позицію народних депутатів і внесе до другого читання законопроєкту №14000 норму про 64% ПДФО в доходах громад, — сказала вона.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що комітет рекомендував до першого читання проєкт держбюджету-2026 з низкою правок. Зокрема, для місцевих бюджетів пропонується:

при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік використовувати дані Держстату щодо чисельності населення громад та інформацію Мінсоцполітики про кількість внутрішньо переміщених осіб;

опрацювати питання погашення заборгованості з різниці в тарифах;

розглянути можливість зарахування додаткових 4% ПДФО (окрім військового) до бюджетів громад.

Нагадаємо, що уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня повідомив, що уряд не зменшуватиме частку ПДФО для прифронтових громад — вона залишиться на рівні 64%.