  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 8.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Іспанський сором», — Кім про «плівки Міндіча», які оприлюднило НАБУ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: архів «МикВісті»Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри скандал із викриттям корупції у сфері енергетики, співпраця з міжнародними партнерами поки залишається стабільною.

Про це він заявив в ефірі телемарафону «Новини.Live».

Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперації з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, в рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Під час ефіру ведуча запитала Віталія Кіма, чи вплинули ці події на ставлення міжнародних партнерів до Миколаївщини:

— Якщо чесно, поки що ні. Відчуття є такого іспанського сорому, що до чого не причетний, але це відбулося в Україні, скажімо так. Наразі в нас стабільно — ми співпрацюємо, — відповів він.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

  • Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
  • Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
  • Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
  • Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Міжнародна допомога

Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову підтримку України
Британія виділить понад $17 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України
Україна отримала €5,9 млрд від ЄС, частина коштів — із доходів від заморожених активів РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
новини

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова: за два тижні обіцяють виконати роботи

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

Україна отримала €5,9 млрд від ЄС, частина коштів — із доходів від заморожених активів РФ
Британія виділить понад $17 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України
Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову підтримку України

ЗАХИСТ

Мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

МІСТО

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Головне сьогодні