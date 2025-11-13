«Іспанський сором», — Кім про «плівки Міндіча», які оприлюднило НАБУ
18:20, 13 листопада, 2025
-
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри скандал із викриттям корупції у сфері енергетики, співпраця з міжнародними партнерами поки залишається стабільною.
Про це він заявив в ефірі телемарафону «Новини.Live».
Як відомо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперації з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, в рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».
Під час ефіру ведуча запитала Віталія Кіма, чи вплинули ці події на ставлення міжнародних партнерів до Миколаївщини:
— Якщо чесно, поки що ні. Відчуття є такого іспанського сорому, що до чого не причетний, але це відбулося в Україні, скажімо так. Наразі в нас стабільно — ми співпрацюємо, — відповів він.
«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці
Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».
Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».
Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:
- Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
- Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
- Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
- Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).
Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.
У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.
Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».
Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
Останні новини про: Міжнародна допомога
