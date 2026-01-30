 Данія надала Миколаївщині допомоги вже на €170 млн, — Кім

Данія надала Миколаївщині допомоги вже на €170 млн, — Кім

Прапори України та Данії на 8 Причалі у Миколаєві, фото «МикВісті»Прапори України та Данії на 8 Причалі у Миколаєві, фото «МикВісті»

Від початку повномасштабне вторгнення Миколаївська область отримала допомоги від міжнародних партнерів на 340 мільйонів євро, половину з яких надала Данія.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтервʼю Наталії Мосейчук.

— Я ціную це партнерство, тому що вони дійсно хочуть допомогти і дійсно нічого не хочуть взамін. До Миколаївщини загально зайшло допомоги на понад 340 мільйонів євро, з них більше 170 мільйонів євро — це Данія. Тобто вони перекрили більше половини всієї допомоги.

Зараз вони затвердили план допомоги нам на три роки. Ми переходимо з гуманітарно-соціальних в економічні проєкти для того, щоб вони реалізувалися. Вони чітко розуміють що нам потрібно, — розповів Віталій Кім.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

Впродовж 2024 року Королівство Данія кілька разів спрямувало на відбудову Миколаївської області, це щонайменше: 21 мільйон доларів, 17,2 мільйонів доларів, 33,5 мільйони євро, 44 мільйона євро.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та область, сказав посол Олє Егберг Міккельсен. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Данія також займається відбудовою ліцею імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду та відновленням пошкоджених обстрілами житлових кварталів у Миколаєві.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років. Країна планує відходити від «швидких проєктів» та щороку інвестувати в область 75 мільйонів євро.

У Миколаєві відкрили оновлене гінекологічне відділення міської лікарні №1 за майже ₴12 млн
У Варварівці почали будувати нове укриття у 61 школі за гроші Данії
У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні
