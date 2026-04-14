Жителі Миколаївщини сплатили майже ₴800 млн військового збору.

У січні–березні 2026 року платники військового збору Миколаївської області сплатили в держбюджет 796,7 мільйона гривень. Це на 25,4% або на 161,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, частка військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становила 18%.

Податківці також нагадали, що у 2026 році через зміну розміру мінімальної заробітної плати оновлено ставки військового збору для фізичних осіб-підприємців:

I, II та IV групи — 864,70 гривень щомісяця (10% від мінімальної зарплати 8647 гривень);

III група — 1% від доходу відповідно до загальних правил оподаткування.

Нагадаємо, у січні–лютому цього року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 536,1 мільйона гривень військового збору.