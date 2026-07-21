 Іспанія допоможе Україні відновити аеропорти та систему управління польотами

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Головна Новини Економіка 19:37, 21 липня, 2026

Іспанія допоможе Україні відновити аеропорти та систему управління польотами

Аеропорт «Миколаїв» після атак РФ. Архівне фото: МикВістіАеропорт «Миколаїв» після атак РФ. Архівне фото: МикВісті

Україна та Іспанія підписали низку угод щодо відновлення й модернізації української системи управління повітряним рухом. Проєкти передбачають приведення аеронавігаційної інфраструктури до європейських та міжнародних стандартів.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Заступник міністра Сергій Деркач зустрівся з урядовою делегацією Іспанії на чолі з першим віцепрем’єр-міністром та міністром економіки, торгівлі та підприємництва Карлосом Куерпо Кабальєро.

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— Відновлення авіаційної галузі є одним із пріоритетів Стратегії розвитку авіації до 2030 року, затвердженої Урядом. Водночас ми почали працювати над цим напрямом ще під час підготовки самої Стратегії. Сьогоднішні домовленості з Іспанією — один із перших практичних результатів цієї роботи. Вони дозволять вже зараз розпочати підготовку до модернізації української аеронавігаційної інфраструктури за європейськими стандартами та наблизять інтеграцію України до європейської авіаційної мережі, — зазначив Сергій Деркач.

У межах домовленостей уряд Іспанії профінансує підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України за грантовою програмою FIEM.

Компанія ALG Indra Consulting розробить стратегічну дорожню карту поетапного відновлення та модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських і міжнародних вимог.

Також ДП «Украерорух» та компанія Indra підписали меморандум про взаєморозуміння. Він передбачає довгострокову співпрацю у сфері управління повітряним рухом, цифрової трансформації, навігаційних технологій та відновлення інфраструктури після завершення війни.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю в межах програми FIEM та підготовку нових проєктів із відновлення пошкоджених об’єктів аеронавігаційної інфраструктури.

У Мінрозвитку зазначили, що Іспанія є одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю. Завдяки цьому «Украерорух» може підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал під час повномасштабної війни.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу, яка займається підготовкою до відновлення роботи українських аеропортів.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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