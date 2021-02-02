Международная академия прессы (The International Press Academy — IPA) объявила список номинантов 25-й юбилейной премии Satellite Awards. В категорию «Лучший международный фильм» отобран фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича.

Список номинантов обнародован на сайте Госкино.

— Вместе с украинской лентой за награду в категории " Лучший международный фильм " будут бороться еще 8 картин: "Еще по одной / Another Round" (Дания), "Туве / Tove" (Финляндия), "Солнце / A Sun" (Тайвань) , "Двое / Two of Us" (Франция), "Джалликату / Jallikattu" (Индия), "Меня здесь больше нет / I'm No Longer Here" (Мексика), "Сестричка / My Little Sister" (Швейцария) и "Ла Йорона / La Llorona" (Гватемала), — говорится в сообщении.

Как отмечается, победители 25-й премии Satellite Awards станут известны 15 февраля 2021 г.

Международная академия прессы была основана в 1996 году. Одним из главных направлений ее деятельности является номинация на премию новых работ как известных, так и независимых кинематографистов, что дает им доступ к широкой аудитории по всему миру. В состав IPA входят журналисты, которые работают в сфере индустрии развлечений и освещают достижения в области кино, телевидения, радио и новых медиа. С января 1997 г. члены IPA ежегодно вручают премию Satellite Awards.

Напомним, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список претендентов на «Оскар» в трех номинациях, где присутствуют сразу два фильма украинского производства. Среди них — «Атлантида».