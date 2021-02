Международная академия прессы (The International Press Academy — IPA) объявила список номинантов 25-й юбилейной премии Satellite Awards. В категорию «Лучший международный фильм» отобран фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича.

Список номинантов обнародован на сайте Госкино.

— Вместе с украинской лентой за награду в категории " Лучший международный фильм " будут бороться еще 8 картин: "Еще по одной / Another Round" (Дания), "Туве / Tove" (Финляндия), "Солнце / A Sun" (Тайвань) , "Двое / Two of Us" (Франция), "Джалликату / Jallikattu" (Индия), "Меня здесь больше нет / I'm No Longer Here" (Мексика), "Сестричка / My Little Sister" (Швейцария) и "Ла Йорона / La Llorona" (Гватемала), — говорится в сообщении.