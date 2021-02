Два фильма украинского производства — «Атлантида» и «Земля голубая, как апельсин», которые были в длинном списке претендентов на «Оскар-2021», не попали в шорт-лист премии.

Американская академия киноискусства опубликовала шорт-лист в 9 категориях. Лента «Атлантида» («Atlantis») режиссера Валентина Васяновича была в длинном перечне номинации «Лучший международный полнометражный фильм», но в шорт-лист не попала. События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры: в частности, бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки «Атлантиды» профинансировало государство.

Фильм отметили на Венецианском кинофестивале в программе он получил награду в категории «Международный конкурс» на 11-м Одесском международном кинофестивале и ряд других наград на международных фестивалях. В целом ленту показали более чем на 50 фестивалях.

А лента режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, как апельсин» («The Earth is Blue As an Orange») не попала в короткий список в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Фильм рассказывает о жизни семьи Гладких-Трофимчук из Красногоровки, расположенной в нескольких сотнях метров от линии фронта в Донбассе. Мама Аня и ее четверо детей снимают кино о самих себе, а Ирина с командой снимают это.