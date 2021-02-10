Два фильма украинского производства — «Атлантида» и «Земля голубая, как апельсин», которые были в длинном списке претендентов на «Оскар-2021», не попали в шорт-лист премии.
Американская академия киноискусства опубликовала шорт-лист в 9 категориях.
Лента «Атлантида» («Atlantis») режиссера Валентина Васяновича была в длинном перечне номинации «Лучший международный полнометражный фильм», но в шорт-лист не попала.
События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры: в частности, бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки «Атлантиды» профинансировало государство.
Фильм отметили на Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», он получил награду в категории «Международный конкурс» на 11-м Одесском международном кинофестивале и ряд других наград на международных фестивалях. В целом ленту показали более чем на 50 фестивалях.
А лента режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, как апельсин» («The Earth is Blue As an Orange») не попала в короткий список в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».
Фильм рассказывает о жизни семьи Гладких-Трофимчук из Красногоровки, расположенной в нескольких сотнях метров от линии фронта в Донбассе. Мама Аня и ее четверо детей снимают кино о самих себе, а Ирина с командой снимают это.
«Земля голубая, будто апельсин» - это дебютная полнометражная работа Ирины Целик. Она уже получила приз за лучшую режиссуру на американском фестивале Sundance, позже победила в двух главных категориях украинского Docudays и получила ряд других наград.
Девяносто третий церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021. Обычно «Оскар» вручают в феврале, но в 2021 году академия решила перенести мероприятие в связи с пандемией коронавируса.
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Два фильма украинского производства — «Атлантида» и «Земля голубая, как апельсин», которые были в длинном списке претендентов на «Оскар-2021», не попали в шорт-лист премии.
Американская академия киноискусства опубликовала шорт-лист в 9 категориях.
Лента «Атлантида» («Atlantis») режиссера Валентина Васяновича была в длинном перечне номинации «Лучший международный полнометражный фильм», но в шорт-лист не попала.
События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры: в частности, бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки «Атлантиды» профинансировало государство.
Фильм отметили на Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», он получил награду в категории «Международный конкурс» на 11-м Одесском международном кинофестивале и ряд других наград на международных фестивалях. В целом ленту показали более чем на 50 фестивалях.
А лента режиссера Ирины Цилык «Земля голубая, как апельсин» («The Earth is Blue As an Orange») не попала в короткий список в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».
Фильм рассказывает о жизни семьи Гладких-Трофимчук из Красногоровки, расположенной в нескольких сотнях метров от линии фронта в Донбассе. Мама Аня и ее четверо детей снимают кино о самих себе, а Ирина с командой снимают это.
«Земля голубая, будто апельсин» - это дебютная полнометражная работа Ирины Целик. Она уже получила приз за лучшую режиссуру на американском фестивале Sundance, позже победила в двух главных категориях украинского Docudays и получила ряд других наград.
Девяносто третий церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021. Обычно «Оскар» вручают в феврале, но в 2021 году академия решила перенести мероприятие в связи с пандемией коронавируса.