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Находящийся в плену фотограф и защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий победил в престижном фотоконкурсе в Париже — The Prix de la Photographie.
Азовец получил золото в категории press/war (пресса/война), сообщает Украинская правда. Жизнь.
В общей категории Press («пресса») легендарная серия болезненных фотографий из «Азовстали» под названием The Light will win («Свет победит») авторства Казацкого заняла 2 место.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, воины полка «Азов» во второй раз становятся героями этой престижной премии.
«В прошлом году на этом конкурсе с их портретами победила украинская фотография Зоя Шу. За свою серию Цельность, выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и «Азова». Всегда рядом. Всегда единственные. Ждем освобождения наших Героев. Всем сердцем с ними», - написал Андрющенко в Telegram.
Напомним, перед тем как попасть в плен, защитник Мариуполя выложил в Twitter фотографии защитников «Азовстали», призвав распространять фотографии и отправлять их на все возможные премии и конкурсы.
Также он снял документальную короткометражку о последнем дне обороны Азовстали перед тем, как защитники Мариуполя опустили оружие.
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Находящийся в плену фотограф и защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий победил в престижном фотоконкурсе в Париже — The Prix de la Photographie.
Азовец получил золото в категории press/war (пресса/война), сообщает Украинская правда. Жизнь.
В общей категории Press («пресса») легендарная серия болезненных фотографий из «Азовстали» под названием The Light will win («Свет победит») авторства Казацкого заняла 2 место.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, воины полка «Азов» во второй раз становятся героями этой престижной премии.
«В прошлом году на этом конкурсе с их портретами победила украинская фотография Зоя Шу. За свою серию Цельность, выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и «Азова». Всегда рядом. Всегда единственные. Ждем освобождения наших Героев. Всем сердцем с ними», - написал Андрющенко в Telegram.
Напомним, перед тем как попасть в плен, защитник Мариуполя выложил в Twitter фотографии защитников «Азовстали», призвав распространять фотографии и отправлять их на все возможные премии и конкурсы.
Также он снял документальную короткометражку о последнем дне обороны Азовстали перед тем, как защитники Мариуполя опустили оружие.