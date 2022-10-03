Украинское издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га» переиздаст книгу из серии Гарри Поттера в цветах украинского флага.

Новую версию романа «Гарри Поттер и Орден Феникса» издательство презентует 11 октября, сообщил основатель и главный редактор «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Иван Малкович.

– Пятый иллюстрированный Гарри Поттер будет в самых правильных цветах (сине-желтых). Мировая премьера – 11 октября! Вот-вот, – сказал он.

Иллюстрации к пятой книге из серии романов писательницы Джоан Роулинг создали Джим Кэй и Нил Пэкер.

Роман «Гарри Поттер и Орден Феникса» был опубликован 21 июля 2003 года, на украинский язык его перевел Виктор Морозов.

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ британская писательница Джоан Роулинг собрала для пострадавших от российской агрессии украинских детей 1 миллион фунтов стерлингов (приблизительно 1,3 миллиона долларов).