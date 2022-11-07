В нью-йоркском театре Soho Playhouse на Мангеттене состоялась премьера спектакля «Псалом», посвященного борьбе украинского народа против российских захватчиков.

Как передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, идея постановки принадлежит актеру Георгию Мельскому — выходцу из Украины, проживающему в США.

Спектакль, который авторы называют «музыкальной балладой», построен на поэзиях украинского писателя из Нью-Йорка Василия Махно. Георгий Мельский с участием американского аранжировщика Яна Перчука положил их на музыку и исполняет на фоне кадров войны, руин Бучи, Мариуполя и других городов, картин жизни украинских беженцев.

— 24 февраля, когда Россия напала на Украину, я был так в шоке, что начал выносить идею — как показать это для американского зрителя, но на языке искусства. Обсудил ее с Махном... Цикл его псалмов о войне подошел для этого идеально, — сказал Георгий Мельский.

По словам Василия Махно, основная идея проекта – «зафиксировать это сложное время и совместно пережить».

— Потому что искусство во время войны должно выполнять свою функцию... Для нас это был своеобразный вызов: подать в концентрированном виде то, что все говорят, — объяснил он.

Деньги, вырученные за билеты, пойдут на гуманитарный счет Нацбанка Украины, а также на поддержку пострадавших во время войны писателей.

Напомним, в течение двух дней на Михайловской площади Киева работала фотоэкспозиция «Николаев фронтовой». На выставке было представлено 28 стендов, на которых отражены факты разрушения города.