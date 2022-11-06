В течение двух дней на Михайловской площади Киева работала фотоэкспозиция «Николаев фронтовой». Ее организовал и представил Народный депутат Украины по 127-му округу от Николаевской области Александр Пасичный.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

— Фото-проект «Николаев фронтовой» – попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом, – Николаева, – говорится в сообщении.

На выставке было представлено 28 стендов, на которых отражены факты разрушения города. С начала полномасштабной российской агрессии город не подвергался вражеским ударам только считанные дни. В среднем ежедневно по областному центру попадают по восемь ракет С-300, поэтому Николаев вошел в трагический список одного из трех городов Украины, наиболее обстрелявшего враг.

— Те фотографии, которые представлены на стендах и сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева. Благодарю всех, кто присоединился к реализации моей инициативы по созданию документальной фотовыставки. Вы наглядно продемонстрировали всем стойкость непокоренного Николаева. «Город-Герой», форпоста украинских войск, прикрывающий собой юг и всю Украину, — отметил Александр Пасичный.

Только за один день фотовыставку посетили сотни людей, среди которых — николаевцы, которые уже давно живут в Киеве и вынуждены были переехать в столицу в связи с войной, обычные граждане.

Учитывая, что фотоэкспозиция вызвала большой интерес, она будет демонстрироваться в стенах Верховной Рады Украины. Впоследствии ее путь – в страны Европы.

Благодарю всех, кто присоединился к реализации проекта: сайты https://nikvesti.com и https://news.pn (фотограф Тарас Леонтян)

Александр Пасечный высказывания благодарность фотографам:

Светлане Вовк,

Валерию Федченко,

Александру Миняйло,

Дмитрию Скороходову,

Андрею Стахурскому

На открытии выставки побывали народный депутат Украины Максим Дырдин, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она поделилась ощущениями.

— Для меня это не просто обычные фото. Эти фото – отдельная судьба, отдельная история мужества каждого Героя-Николаевца, каждого, кто уже почти 9 месяцев творит историю несокрушимого, родного города. На них так многоголосо перекликаются темы войны, борьбы, героизма, сострадания ровно, как и страха, боли и отчаяния… Эти бумажные «мгновения войны» в несокрушимом городе-Герое, в родном Николаеве, показывают жителям и гостям столицы Украины современные реалии жизни каждого николаевца во время войны и демонстрируют героическое сопротивление украинского народа военной российской агрессии. Они смотрят прямо нам в душу и вдохновляют, ведь понимаешь, пройдя столько нет возврата, путь один – к Победе, – написала Анна Замазеева.

Анна Замазеева поблагодарила Народного депутата Украины Александра Пасечного и всех причастных за организацию экспозиции.

— Все мы должны как можно больше рассказывать, как живет наш прифронтовый город. Эта война – геноцид украинского народа. И мир должен отдавать себе отчет, что их ожидает, если Украина не выстоит. Ведь страна-террорист не остановится ни перед чем, для зла нет границ, — отметила она.

Как сообщалось, в Николаеве с начала войны погибли 149 жителей города, еще 698 получили тяжелые ранения.