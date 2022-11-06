В течение двух дней на Михайловской площади Киева работала фотоэкспозиция «Николаев фронтовой». Ее организовал и представил Народный депутат Украины по 127-му округу от Николаевской области Александр Пасичный.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
— Фото-проект «Николаев фронтовой» – попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом, – Николаева, – говорится в сообщении.
На выставке было представлено 28 стендов, на которых отражены факты разрушения города. С начала полномасштабной российской агрессии город не подвергался вражеским ударам только считанные дни. В среднем ежедневно по областному центру попадают по восемь ракет С-300, поэтому Николаев вошел в трагический список одного из трех городов Украины, наиболее обстрелявшего враг.
— Те фотографии, которые представлены на стендах и сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева. Благодарю всех, кто присоединился к реализации моей инициативы по созданию документальной фотовыставки. Вы наглядно продемонстрировали всем стойкость непокоренного Николаева. «Город-Герой», форпоста украинских войск, прикрывающий собой юг и всю Украину, — отметил Александр Пасичный.
Только за один день фотовыставку посетили сотни людей, среди которых — николаевцы, которые уже давно живут в Киеве и вынуждены были переехать в столицу в связи с войной, обычные граждане.
Учитывая, что фотоэкспозиция вызвала большой интерес, она будет демонстрироваться в стенах Верховной Рады Украины. Впоследствии ее путь – в страны Европы.
Благодарю всех, кто присоединился к реализации проекта: сайты https://nikvesti.com и https://news.pn (фотограф Тарас Леонтян)
Александр Пасечный высказывания благодарность фотографам:
На открытии выставки побывали народный депутат Украины Максим Дырдин, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она поделилась ощущениями.
— Для меня это не просто обычные фото. Эти фото – отдельная судьба, отдельная история мужества каждого Героя-Николаевца, каждого, кто уже почти 9 месяцев творит историю несокрушимого, родного города. На них так многоголосо перекликаются темы войны, борьбы, героизма, сострадания ровно, как и страха, боли и отчаяния… Эти бумажные «мгновения войны» в несокрушимом городе-Герое, в родном Николаеве, показывают жителям и гостям столицы Украины современные реалии жизни каждого николаевца во время войны и демонстрируют героическое сопротивление украинского народа военной российской агрессии. Они смотрят прямо нам в душу и вдохновляют, ведь понимаешь, пройдя столько нет возврата, путь один – к Победе, – написала Анна Замазеева.
Анна Замазеева поблагодарила Народного депутата Украины Александра Пасечного и всех причастных за организацию экспозиции.
— Все мы должны как можно больше рассказывать, как живет наш прифронтовый город. Эта война – геноцид украинского народа. И мир должен отдавать себе отчет, что их ожидает, если Украина не выстоит. Ведь страна-террорист не остановится ни перед чем, для зла нет границ, — отметила она.
Как сообщалось, в Николаеве с начала войны погибли 149 жителей города, еще 698 получили тяжелые ранения.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В течение двух дней на Михайловской площади Киева работала фотоэкспозиция «Николаев фронтовой». Ее организовал и представил Народный депутат Украины по 127-му округу от Николаевской области Александр Пасичный.
Об этом сообщается на его странице в Facebook.
— Фото-проект «Николаев фронтовой» – попытка через документальные фотографии рассказать Украине и всему миру об ужасных разрушениях мирного города над Ингулом и Южным Бугом, – Николаева, – говорится в сообщении.
На выставке было представлено 28 стендов, на которых отражены факты разрушения города. С начала полномасштабной российской агрессии город не подвергался вражеским ударам только считанные дни. В среднем ежедневно по областному центру попадают по восемь ракет С-300, поэтому Николаев вошел в трагический список одного из трех городов Украины, наиболее обстрелявшего враг.
— Те фотографии, которые представлены на стендах и сделаны местными журналистами и фотографами непосредственно из мест событий, красноречиво показывают мужество и силу людей Николаева. Благодарю всех, кто присоединился к реализации моей инициативы по созданию документальной фотовыставки. Вы наглядно продемонстрировали всем стойкость непокоренного Николаева. «Город-Герой», форпоста украинских войск, прикрывающий собой юг и всю Украину, — отметил Александр Пасичный.
Только за один день фотовыставку посетили сотни людей, среди которых — николаевцы, которые уже давно живут в Киеве и вынуждены были переехать в столицу в связи с войной, обычные граждане.
Учитывая, что фотоэкспозиция вызвала большой интерес, она будет демонстрироваться в стенах Верховной Рады Украины. Впоследствии ее путь – в страны Европы.
Благодарю всех, кто присоединился к реализации проекта: сайты https://nikvesti.com и https://news.pn (фотограф Тарас Леонтян)
Александр Пасечный высказывания благодарность фотографам:
На открытии выставки побывали народный депутат Украины Максим Дырдин, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она поделилась ощущениями.
— Для меня это не просто обычные фото. Эти фото – отдельная судьба, отдельная история мужества каждого Героя-Николаевца, каждого, кто уже почти 9 месяцев творит историю несокрушимого, родного города. На них так многоголосо перекликаются темы войны, борьбы, героизма, сострадания ровно, как и страха, боли и отчаяния… Эти бумажные «мгновения войны» в несокрушимом городе-Герое, в родном Николаеве, показывают жителям и гостям столицы Украины современные реалии жизни каждого николаевца во время войны и демонстрируют героическое сопротивление украинского народа военной российской агрессии. Они смотрят прямо нам в душу и вдохновляют, ведь понимаешь, пройдя столько нет возврата, путь один – к Победе, – написала Анна Замазеева.
Анна Замазеева поблагодарила Народного депутата Украины Александра Пасечного и всех причастных за организацию экспозиции.
— Все мы должны как можно больше рассказывать, как живет наш прифронтовый город. Эта война – геноцид украинского народа. И мир должен отдавать себе отчет, что их ожидает, если Украина не выстоит. Ведь страна-террорист не остановится ни перед чем, для зла нет границ, — отметила она.
Как сообщалось, в Николаеве с начала войны погибли 149 жителей города, еще 698 получили тяжелые ранения.