В Николаеве с начала войны погибли 149 жителей города, еще 698 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич на брифинге в медиацентре «Украина – Укринформ».

— В Николаеве с начала полномасштабного вторжения в результате российских обстрелов города погибли 149 человек, из них 2 ребенка. Кроме того, тяжело ранены 698 человек, из которых 10 дети, — сказал мэр.

По его словам, за 254 дня войны Николаев не обстреливали всего 44 дня, поэтому горожане не спешат возвращаться. Из 486 тысяч горожан осталось 220-230 тысяч.

— Люди возвращаются, забирают зимние вещи и уезжают подальше от города, — добавил он.

Также мэр города сообщал, что на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» уже не хватает вольеров для содержания домашних животных, которых оставили горожане во время эвакуации.