На коммунальном предприятии Николаева «Центр защиты животных» уже не хватает вольеров для содержания домашних животных, оставленных горожанами во время эвакуации.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на брифинге в медиацентре «Украина — Укринформ».
Он отметил, что сотрудники предприятия отлавливают животных, стерилизуют и отпускают. Сейчас КП налаживает сотрудничество с зарубежными приютами, которые помогают вывозить животных за границу.
— Мы отлавливаем животных, обращаемся с ними гуманно, передерживаем их. Животных стерилизуют и отпускают в места отлова, - отметил мэр города.
Александр Сенкевич призвал горожан не быть безразличными и забирать животных домой. А уезжающим он посоветовал относиться к своим домашним любимцам, как к детям, и не выбрасывать их на улицу.
— Недавно у нас была акция, раздавали животных. Некоторые нашли хозяев, – добавил он.
Напомним, что проект «О чем Николаев?» показал, как зоопарк живет в условиях войны — как животных кормят, обеспечивают заведение водой и кормами.
Также напомним, что организация PETA, ведущая борьбу за права животных, помогла находившимся в николаевском приюте собакам, когда он пострадал от российских обстрелов.
Ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ предоставил станцию водоочистки Николаевскому зоопарку.
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На коммунальном предприятии Николаева «Центр защиты животных» уже не хватает вольеров для содержания домашних животных, оставленных горожанами во время эвакуации.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич на брифинге в медиацентре «Украина — Укринформ».
Он отметил, что сотрудники предприятия отлавливают животных, стерилизуют и отпускают. Сейчас КП налаживает сотрудничество с зарубежными приютами, которые помогают вывозить животных за границу.
— Мы отлавливаем животных, обращаемся с ними гуманно, передерживаем их. Животных стерилизуют и отпускают в места отлова, - отметил мэр города.
Александр Сенкевич призвал горожан не быть безразличными и забирать животных домой. А уезжающим он посоветовал относиться к своим домашним любимцам, как к детям, и не выбрасывать их на улицу.
— Недавно у нас была акция, раздавали животных. Некоторые нашли хозяев, – добавил он.
Напомним, что проект «О чем Николаев?» показал, как зоопарк живет в условиях войны — как животных кормят, обеспечивают заведение водой и кормами.
Также напомним, что организация PETA, ведущая борьбу за права животных, помогла находившимся в николаевском приюте собакам, когда он пострадал от российских обстрелов.
Ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ предоставил станцию водоочистки Николаевскому зоопарку.