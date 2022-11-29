В комиксе о супергероях «Штормовая стража» от DC появится новый персонаж – украинец по имени Ядро Павел Ступка.

Об этом сообщили в журнале Bleeding Cool.

Продолжение комикса выйдет в продажу 29 ноября 2022 года.

Украинский герой станет членом обновленной команды «Штормовой стражи», которая по сюжету подчиняется ООН и контролируется спутником.

Стало известно, что украинец будет изображен «живым генератором», умеющим летать. По сюжету, герою 52, но он смотрится на 16.

В предыдущих частях комикса главные герои погибли, так что его авторам пришлось создавать новую команду.

Новый комикс посвящен 30-летию американского издательства Image Comics, где печатались комиксы DC о команде «Штормовой стражи».

Первую серию комиксов о команде супергероев выпустили в 1993 году. Затем права на серию перешли к DC Comics.