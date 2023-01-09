В Николаевском музее судостроения и флота готовятся снова принимать посетителей. По состоянию на 9 января работники заведения возобновляют экспозиционные залы, выносят из хранилищ экспонаты и работают над новыми выставками.

Об этом рассказала заведующая музеем Татьяна Митковская, передает Суспільне.

Из-за обстрелов в здании музея не осталось почти ни одного уцелевшего окна. Некоторые экспонаты упаковывали и переносили в хранилище, некоторые сносили в помещение, где меньше окон.

В общей сложности фонды музея насчитывают более 16 тысяч экспонатов. В выставочных залах обычно их до четырех тысяч. Это макеты кораблей, элементы такелажа, исторические документы, фотографии, судебные журналы, деньги, канцелярские предметы и т.д. Внутри экспонаты уцелели. Снаружи обломок снаряда помял бюст адмирала Бутакова.

Все полотна, развешенные на стенах, упаковали и переместили в хранилище.

— Где одно окошко мы хранили массу экспонатов, сейчас здесь тоже убрано. Тоже картины наших художников еще в подвале. Как только мы приведем в порядок наши залы, все будет размещено по своим местам, — рассказала Татьяна Митковская.

В музее адаптируются к неотложной ситуации с посетителями.

— В феврале будет выставка «Морские зарисовки». Сейчас в Николаеве очень много переселенцев и деток, которые должны видеть что-нибудь хорошее, — сказала заведующая музеем.

В Николаевском областном краеведческом музее, где также спрятали экспонаты, тоже готовятся к открытию.