У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу Chicago. Фото: Організатори вистави

У суботу, 28 грудня, в залі концерт-холу «Юність» відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго» від Народного ансамблю бального танцю «Грація».

Захід проходив під музичний супровід народного вокального ансамблю «Фрештайм», повідомляє кореспондент «МикВісті».

За словами керівника Народного ансамблю бального танцю «Грація» Романа Гусакова, захід був завершальним етапом творчого року.

— Не зважаючи на брак часу і труднощі, зумовлені ситуацією у країні, все пройшло на найвищому рівні і стало гідним завершенням нашого творчого року, — сказав у коментарі журналісту «МикВісті» Роман Гусаков.

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу Chicago. Фото: Організатори заходу

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу Chicago. Фото: Організатори заходу

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу Chicago. Фото: Організатори заходу

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу Chicago. Фото: Організатори заходу

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу Chicago. Фото: Організатори заходу

Нагадаємо, 2 листопада, в Обласному палаці культури Миколаєва пройшов конкурс з бально-спортивного танцю Grazia Cup.