«Чікібум»: як артисти «Культурного десанту» підтримують військових на Миколаївщині. Фото: Мирослав Кувалдін

На Миколаївщині в межах проєкту «Культурний десант» вже майже другий рік діє мобільна група підтримки військових «Чікібум». За цей час музичний колектив провів понад сотні виступів та зміг підтримати більше 7 тисяч захисників.

Про це «МикВісті» повідомив командир гурту Мирослав Кувалдін — музикант і засновник гурту «The Вйо».

Він розповів, що загалом різні мобільні групи в рамках проєкту «Культурного десанту» почали виступати для бійців на Південному фронті ще починаючи з 2022-го року. Музичний гурт «Чікібум» працює на цьому напрямку починаючи із січня 2024-го року. Основний фокус ансамблю — це підтримка військових і підняття їхнього морального духу в найважчі часи.

— Наша група організовує виступи для військовослужбовців Сил оборони, які розташовані в Миколаєві, Миколаївській та Херсонській областях. Ми постійно на контакті з офіцерами, які відповідають за психологічну підтримку особового складу і саме вони допомагають організовувати наші виступи. Ми зустрічаємось з різними підрозділами, які розташовані в цій частині фронту, — каже Мирослав Кувалдін.

«Чікібум»: як артисти «Культурного десанту» підтримують військових на Миколаївщині. Фото: Мирослав Кувалдін

Водночас «Чікібум» намагається допомагати і цивільним жителям прифронтових територій.

— У війні беруть участь не тільки військові — без надійного тилу тримати оборону було б неможливо. Ми усвідомлюємо що морально-психологічний стан жителів прифронтових громад також пригнічений. Тож, коли у нас випадають дні, вільні від зустрічей з підрозділами, ми намагаємося зустрітися з мешканцями громад і засобами культури підтримати їх, подякувати, та нагадати що ця війна – народна і тільки разом ми зможемо перемогти, — підкреслив керівник гурту.

Виступи мобільної групи зазвичай проходять перед невеличкою аудиторією через специфіку умов. Але, на думку Мирослава Кувалдіна, це і на краще.

— Наші виступи проходять у доволі камерній атмосфері: буває для трьох, буває для десяти військових. Самі розумієте, чому ми не збираємо великі зали біля фронту. Але саме такий формат найправильніший — бо немає бар’єру між артистом і глядачем. До того ж більшість із нас — теж військові з бойовим досвідом, — розповів він.

Лідер гурту «Чікібум». Фото: Мирослав Кувалдін

Лідер гурту зазначає, що Миколаївщина залишила у команди «Чікібум» по собі особливі враження:

— Учасники нашої мобільної групи працювали на різних напрямках — на донецькому, запорізькому, сумському, і нам є з чим порівнювати. Якщо описати враження двома словами, то, порівняно з іншими регіонами, Миколаївщина живе. Ну і ще тут відчувається атмосфера південного регіону: температура вища, море ближче, люди привітніші. У нас зʼявилося вже багато добрих знайомих, і ми починаємо брати активну участь у культурному житті краю. Можна сказати, що ми стали частиною багатого культурного ландшафту Миколаївщини, — наголосив він.

Колектив також повідомив, що і надалі планує їздити до побратимів та сестер, щоб ділитися музикою, емоційним теплом і вірою в перемогу.

«Чікібум»: як артисти «Культурного десанту» підтримують військових на Миколаївщині. Фото: Мирослав Кувалдін

Культурний десант — це унікальна ініціатива, яка об’єднала військових та цивільних митців, аби безпосередньо на передовій зміцнювати моральний дух українських воїнів.

— Ми приїжджаємо до побратимів і посестер із нашою творчістю — піснями, віршами, книгами й історіями. Це дає відчуття, що життя триває, і навіть під обстрілами є місце для духовної сили, — пояснюють учасники десанту.

Культурний десант є підрозділом Культурних Сил — міжнародної платформи, що об’єднує творчих людей, громадських діячів, освітян, підприємців та військових, які вірять в справжній вплив культури на суспільство та історію. Їхній девіз: «Силі — культуру, культурі — силу».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві стартувала кампанія про значення жінок у забезпеченні безпеки та миру.