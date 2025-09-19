«Жінки. Мир. Безпека»: у Миколаєві стартувала кампанія про значення жінок у забезпеченні безпеки та миру

У Миколаєві стартувала кампанія про роль жінок у забезпеченні безпеки та миру. Фото: «МикВісті»

У четвер, 18 вересня, у Миколаєві відбулася пресконференція, присвячена старту інформаційної кампанії «1325 змінює країну». Її мета — підвищити обізнаність суспільства про роль жінок у забезпеченні миру та безпеки.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Кампанія спрямована показати, що жінки не лише потерпають від війни, а й активно формують рішення, які сприяють відновленню та зміцненню миру. Резолюція Ради Безпеки ООН №1325 «Жінки. Мир. Безпека», ухвалена ще у 2000 році, нині має особливе значення для України. Вона наголошує, що війна по-різному впливає на жінок і чоловіків, і закликає забезпечити рівноправну участь жінок у процесах ухвалення рішень у сфері безпеки, миру та відбудови.

Організатори зазначають, що для Миколаївщини, яка пережила окупацію та щоденні виклики війни, залучення жінок до ухвалення рішень на місцевому рівні означає сильніші громади, ефективніші програми відновлення та безпечніше майбутнє.

Упродовж двох місяців кампанія включатиме публічні дискусії, освітні заходи, поширення інформаційних матеріалів про принципи Резолюції та приклади їхнього втілення в Україні. Також представлять історії жінок, які вже змінюють свої громади. Серед ключових тем — участь жінок у прийнятті рішень, захист від насильства, безпека громад, економічне відновлення та доступність.

Представниця Секретаріату Коаліції «Миколаївщина 1325» Юлія Бронська розповіла, що Україна унікальна тим, що почала імплементувати положення Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 ще під час війни, тоді як більшість країн роблять це вже після завершення бойових дій.

— Україна підписала цю резолюцію і імплементувала її добровільно. І з 2016 року був затверджений перший національний план дій. Хоча зазвичай всі країни починають звертатися до цієї резолюції вже після того, як закінчилися в них бойові дії і вони починають “відродження”. Тому Україна в цьому плані унікальна, бо ми почали працювати над ухваленням рішень і напрацюванням механізмів імплементації цієї резолюції під час конфліктів із 2014 року, і зараз також робота не зупиняється, — сказала Юлія Бронська.

Представниця Секретаріату Коаліції «Миколаївщина 1325» Юлія Бронська. Фото: «МикВісті»

Завдяки впровадженню Резолюції в Україні скасували обмеження, які забороняли жінкам працювати у понад 450 професіях, зокрема у Збройних Силах. Також внесли зміни до законодавства, що дозволили жінкам навчатися у військових закладах, запровадили квоти у Верховній Раді, завдяки чому кількість жінок у парламенті подвоїлася, а також створили безкоштовні програми навчання за спеціальностями, які раніше вважалися «чоловічими».

— Жінки сьогодні є невід'ємною частиною сектору безпеки і оборони. Вони беруть участь у бойових діях, служать у Державній службі з надзвичайних ситуацій, поліції. І хочу сказати, що за останній період, поки діє ця коаліція «Жінки. Мир. Безпека», відбулося дуже багато покращень у рівноправ'ї жінок та чоловіків у поліції, — наголосила старший інспектор відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Катерина Рудницька.

Старший інспектор відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Катерина Рудницька. Фото: «МикВісті»

За словами директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, Резолюція 1325 спрямована насамперед на забезпечення права жінок брати участь у процесах ухвалення рішень.

— Це не всі заходи, які ми робимо на підтримку жінок, але такі основні, де можна знайти умовну точку входу для отримання інформації. І от для нас, для органів влади, дуже важливо, щоб коаліція з громадських організацій чула про ті заходи, які є, і інформувала населення. Але разом з цим, така коаліція є рупором не тільки тих заходів, які реалізуються на сьогодні в Миколаївській області, а і зворотнім зв'язком від тих категорій жінок, яких вони представляють, — каже Оксана Єльчієва.

Директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієва. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині сьогодні функціонують три притулки, вісім денних центрів та 17 мобільних бригад, які допомагають постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Також створено спеціалізовані простори — жіночі, дитячі та ветеранські, де можна отримати психологічну, правову та соціальну підтримку. Прикладом є центр «Вільна», що допомагає жінкам адаптуватися в умовах війни. Лише за перше півріччя 2025 року в області зафіксовано понад 2 тисячі випадків домашнього насильства, з них 1721 — щодо жінок.

Кампанія «1325 змінює країну» проводиться за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади у співпраці з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та Українським жіночим фондом. Вона триватиме до 30 жовтня.

