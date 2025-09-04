Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Крок до безбар’єрності: у Вознесенську запрацював простір підтримки для жінок і дівчат «ПОРАДА»

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської ОВА

  • 17:11, 04 вересня, 2025

Наприкінці серпня у Вознесенській громаді відбулося відкриття сімейного простору для жінок і дівчат «ПОРАДА». Це місце стало ще одним важливим кроком на шляху до формування безбар’єрного, безпечного та підтримувального середовища для мешканців громади.

Діяльність простору спрямована на надання психосоціальної допомоги жінкам, дівчатам та родинам у складних життєвих обставинах. У просторі працює команда фахівців – психолог, соціальний працівник, кейс-менеджер, мобілізаторка та менторки.

У рамках простору відбуватимуться індивідуальні консультації та групові заняття, зустрічі клубу матусь, курси лідерства для жінок, заходи з профілактики гендерно зумовленого насильства, а також заняття для дітей і батьків.

У відкритті взяли участь представники місцевої влади, благодійних організацій, закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. Зокрема, серед гостей були координаторка просторів «ПОРАДА», представники благодійного фонду «Вітри змін» та фонду «Рокада», начальник Вознесенської районної військової адміністрації Олександр Кукуруза та його заступниця Антоніна Шарата, заступник Вознесенського міського голови Олександр Мизгало.

«Відкриття простору — це важливий крок у напрямку розвитку безбар’єрного середовища в нашому районі. Ми розуміємо, що справжня безбар’єрність — це не лише фізичний доступ до приміщень, а передусім доступ до підтримки, допомоги, можливостей для розвитку. Цей простір стане місцем, де кожна жінка і кожна дитина зможе відчути себе у безпеці, отримати фахову допомогу та підтримку, знайти нові сили для життя й руху вперед. Дякую всім партнерам за реалізацію цього проєкту та спільну роботу задля зміцнення нашої громади», — зазначив Олександр Кукуруза.

Проєкт реалізовано Благодійною організацією «Благодійний фонд «Вітри змін» за підтримки UNICEF Ukraine.

Безбар’єрність — це коли можеш отримати підтримку, знайти сили для руху вперед і почуватися у безпеці.

Нагадаємо, що у Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

У межах проєкту «Книги без бар’єрів: аудіобібліотека для людей з вадами зору» функціонує бібліотека для людей з порушеннями зору: аудіокниги розміщено на YouTube-каналі «Миколаївська ОУНБ».

Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій. 

