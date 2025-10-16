Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Осінній Миколаїв. Фото: Олексій Стеценко, photographers.ua

У Миколаєві підготували цікаву програму для мешканців і гостей міста на найближчий тиждень. Містян чекають театральні вистави, концерти, прем’єри у кіно та події для дітей. «МикВісті» зібрали добірку найцікавіших заходів, аби ви могли заздалегідь спланувати свій відпочинок.

FREEDOM art pub

17 жовтня, пʼятниця, 19:30 — Веселі стаканчики з програмою «Мікс хітів»

«Перший концерт був аншлаговим — зал співав і танцював до останньої пісні! Тож ми не могли не повторити цю вибухову вечірку», — пишуть організатори.

Організатори попереджають, що кількість місць обмежена, тому охочим радять заздалегідь забронювати квитки.

Деталі та бронювання місць за номером +380771701077 (телефон та всі месенджери), або в дірект в Instagram: @freedom_art_pub

Адреса: Центр, кут Соборна/Марка Кропивницького 65/15

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

17 жовтня, пʼятниця, 18:00

«За двома зайцями» — комедія, трагіфарс

Легендарна п’єса корифея українського театру Михайла Старицького – у новій інтерпретації на сцені нашого театру! Авантюрний трагіфарс, у якому добре відомий герой тепер намагається обманути долю серед сучасних викликів та пасток, але чи вдасться йому це? Класичні образи постануть перед глядачами в модерному світі, де вічні теми обману, любові, жадібності та морального вибору набувають нового звучання. Майстерне поєднання гумору та іронії, сатири та драматизму викликає не лише сміх, а й змушує задуматися: чи змінилася людська сутність під впливом сучасності?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

18 жовтня, субота, 17:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить» — комедія

Це історія про чоловіка і жінку. Про почуття, яким не стають на заваді ні роки, ні образи, ні безліч інших неприємних обставин. Про кохання всупереч, про переможний хепі-енд. Про те, що треба бути щирими з самими собою, про надію і щастя, яке інколи ми відчуваємо незважаючи на закони логіки. На сцені, як ви вже здогадалися, лише два персонажі. І протягом двох годин ви побачите справжній двобій у двох раундах. Двобій між закоханими, у яких за довгі роки надто багато всередині накопичилося суперечливих почуттів, щоби просто обійнятися і залишитися разом до кінця життя.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

19 жовтня, неділя, 17:00

«Slow Twisting» на чотири голоси — комедія

Коханню будь-який вік підвладний! От і наші героїні вирішили покінчити з самотністю і вдатися до пошуку «свого» чоловіка, який має задовольнити усі їхні мрії, бажання, потреби. А враховуючи те, що в житті знайти відповідну до вимог кандидатуру досить складно, наші сучасниці скористалися послугами інтернет-сайтів для знайомств. Навіть бабуся, далека в своєму селі від благ цифрової цивілізації, повірила в можливість зустрічі з дідусем (а точніше «солідним паном») таким популярним сьогодні способом. Неважко здогадатися, що героїні мають різний вік, соціальний статус, життєвий досвід…. Але всі вони однаково мріють про того єдиного, хто здатен прикрасити їхнє життя і вирвати з полону самотності.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

23 жовтня, четвер, 18:00

«Бо я і є – Україна!» — моновистава

Надія зібрала у маленьку валізу все минуле життя. Теперішнє поставила на паузу. Жити спогадами, машинально виконуючи буденну рутину – таке сьогодення української біженки за кордоном. Батьки в окупації. Друг на фронті. Постійне чекання на хороші новини. Але є одне, що допомагає триматися, – це спів! Вона співає в метро і переходах, збираючи гроші на допомогу своїй країні. Вона співає українські пісні, розповідаючи місцевим про величну культуру свого народу. Вона співає, щоб не втратити власну ідентичність. І отримує шанс! Чи скористається вона ним? Чи повернеться додому?

Придбати квитки можна на сайті.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 17-22 жовтня

Зачарований. Таємниця полярного ведмедя — фентезі, пригоди, анімація, сімейний

Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно — пригоди, сімейний, фентезі

Грабіжники за покликанням — комедія, кримінал, драма

Одна битва за іншою — драма, трилер, кримінал

Місія «Звіропотяг» — пригоди, анімація, комедія

Трон: Арес — фентастика, екшн, пригоди

Незламний — драма, спорт, біографічний

10 БЛОГЕРЯТ — комедія, детектив

Чорний телефон 2 — жахи, трилер

Друге дихання — документальний

Антарктида — документальний

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

Фото: Академічний український театр

«Постіль брати будемо?» (мала сцена)

17 жовтня, пʼятниця, 18:00

18 жовтня, субота, 16:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

20 жовтня, понеділок, 18:00 — Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. концерт ВОЛЯ

Літом з аншлагами пройшли концерти у восьми містах України та в Європі. Під час кожного концерту проходив благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передаються на потреби ЗСУ (на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини).

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

18 жовтня, субота, 14:00 — концерт ансамблю «Узори» — «Осінній калейдоскоп»

«Пориньте у світ української музики, народних мелодій та віртуозного виконання», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

19 жовтня, неділя, 14:00 — концерт «Крізь віки та епохи» камерного оркестру «ARS NOVA»

«Приготуйтесь зануритись у світ безсмертної класики, де кожна нота розповідатиме свою унікальну історію», — зазначається в анонсі.

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.