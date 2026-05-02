 Spotify проти ШІ-клонів: сервіс запроваджує систему верифікації артистів

Spotify вводить «зелені галочки»: як сервіс відрізнятиме живих артистів від ШІ

Стримінговий сервіс Spotify запускає систему верифікації артистів, щоб відрізняти реальних виконавців від контенту, згенерованого штучним інтелектом. Для цього платформа вводить спеціальну позначку Verified by Spotify.

Про це повідомили в офіційній заяві компанії від 30 квітня.

Зелена позначка з’являтиметься у профілі артиста та поруч із його іменем у результатах пошуку. Вона підтверджуватиме, що сторінка пройшла перевірку Spotify і відповідає вимогам автентичності сервісу.

Отримати Verified by Spotify зможуть виконавці зі стабільною активністю та залученістю слухачів, які дотримуються правил платформи й мають ознаки реальної присутності — наприклад, виступають наживо, продають мерч або ведуть соцмережі.

Також Spotify тестує функцію захисту профілю артиста, яка дозволить контролювати, який контент з’являється на сторінці, щоб уникнути фейкових публікацій або матеріалів, помилково приписаних виконавцю.

Крім того, сервіс додає новий розділ із додатковою інформацією про артиста — зокрема про кар’єрні досягнення, релізи та концертну діяльність. Цей блок буде доступний усім виконавцям незалежно від наявності позначки Verified by Spotify.

Нові позначки почнуть зʼявлятися протягом найближчих тижнів як у профілях артистів, так і в результатах пошуку. У компанії зазначають, що процес перевірки буде поступовим через велику кількість виконавців. На момент запуску планують охопити понад 99% артистів, яких активно шукають користувачі, — це сотні тисяч виконавців, більшість з яких незалежні.

У Spotify пояснюють, що в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту дедалі складніше відрізнити справжніх артистів від цифрових або фейкових проєктів, тому нові інструменти мають підвищити прозорість і довіру до музики на платформі.

Нагадаємо, що з 2023 року стримінговий музичний сервіс повністю припинив роботу в у Росії.

Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Як виглядає дитсадок, який ліквідувала міськрада через занедбаність та відсутність укриття? Показуємо

Сєнкевич доповів, що комунальники допомагали долати пиління шламу на МГЗ

