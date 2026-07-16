«Мадяр»: уразили ще 11 суден «тіньового флоту» РФ у Чорному та Азовському морях

Роберт Бровді. Архівне фото: «Мадяр»

У ніч проти 16 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 11 суден російського «тіньового флоту» в акваторіях Чорного та Азовського морів. Серед них — танкери, суховантажі та буксири.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр».

За його словами, під час операції були уражені п’ять танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажні судна та два буксири.

Слід зазначити, що загалом у межах операції, з 6 до 16 липня, Сили безпілотних систем уразили 147 суден, які входять до російського «тіньового флоту». Із них 117 суден були уражені в Азовському морі, ще 30 — у Чорному.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний «Мадяр» повідомив про початок нового етапу операції «МоЛоЧКа» в акваторії Чорного моря.