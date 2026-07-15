Понад ₴22 млн збитків: на Одещині внаслідок обстрілу вигоріло 10 гектарів пшениці

На Одещині внаслідок обстрілу вигоріло 10 гектарів пшениці. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російського обстрілу на території Одеської області 4 липня виникла пожежа за межами села Санжійка Дальницької територіальної громади. Вогонь знищив 10 гектарів пшениці на корені.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Екологи встановили, що в атмосферне повітря потрапило майже 7 200 тонн продуктів горіння, з яких понад 7 100 тонн становить діоксид вуглецю (CO₂).

Зазначається, що сума завданих збитків перевищила 22 мільйони гривень.

Раніше повідомлялося, що після масованих російських атак по портах Чорноморська компанія «Кернел» тимчасово призупинила роботу своїх терміналів. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, втрачено десятки тисяч тонн зерна та соняшникової олії.