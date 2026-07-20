В Одесі оцінили збитки довкіллю після обстрілу 1 червня у понад ₴16 млн

Обстріл Одеси. Архівне фото МикВісті

Державна екологічна інспекція за результатами обстеження території оцінила збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілу Одеси 1 червня 2026 року.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час обстеження території інспектори зафіксували засмічення земель на площі 310 квадратних метрів.

За результатами розрахунків сума збитків становить майже 16,5 мільйона гривень.

Інформацію про результати обстеження передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України. Її внесуть до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.

Зазначимо, що Державна екоінспекція оцінила збитки довкіллю з 26 червня по 3 липня. Загальна сума зросла на 15,152 мільярда гривень.