Нижня палата парламенту Чехії схвалила пропозицію уряду щодо продовження навчання українських військових на території країни у 2024 році.
Про це повідомило Radio Prague International.
Зазначається, що за продовження підготовки українських військових у Чехії проголосували 129 депутатів зі 150, а для ухвалення рішення було достатньо 101 голосу.
Рішення про продовження навчань дозволить залишатися в Чехії не лише військовим з України, а й військовослужбовцям із країн ЄС та НАТО, які зможуть тренувати українських військових у Чехії.
Міністр оборони Яна Чорнохова повідомила, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання у Чехії, а ще 500 пройшли тренінги у чеських інструкторів у Польщі.
Раніше голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.
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Нижня палата парламенту Чехії схвалила пропозицію уряду щодо продовження навчання українських військових на території країни у 2024 році.
Про це повідомило Radio Prague International.
Зазначається, що за продовження підготовки українських військових у Чехії проголосували 129 депутатів зі 150, а для ухвалення рішення було достатньо 101 голосу.
Рішення про продовження навчань дозволить залишатися в Чехії не лише військовим з України, а й військовослужбовцям із країн ЄС та НАТО, які зможуть тренувати українських військових у Чехії.
Міністр оборони Яна Чорнохова повідомила, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання у Чехії, а ще 500 пройшли тренінги у чеських інструкторів у Польщі.
Раніше голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.