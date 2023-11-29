Нижня палата парламенту Чехії схвалила пропозицію уряду щодо продовження навчання українських військових на території країни у 2024 році.

Про це повідомило Radio Prague International.

Зазначається, що за продовження підготовки українських військових у Чехії проголосували 129 депутатів зі 150, а для ухвалення рішення було достатньо 101 голосу.

Рішення про продовження навчань дозволить залишатися в Чехії не лише військовим з України, а й військовослужбовцям із країн ЄС та НАТО, які зможуть тренувати українських військових у Чехії.

Міністр оборони Яна Чорнохова повідомила, що близько 3500 українських військових уже пройшли навчання у Чехії, а ще 500 пройшли тренінги у чеських інструкторів у Польщі.

Раніше голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.