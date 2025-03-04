ЄС призупиняє розробку нового пакета військової допомоги для України на €20 млрд. Ілюстраційне фото: Eureporter

Європейський союз тимчасово припиняє розробку нового плану допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, пункт про допомогу Україні зник із порядку денного саміту, запропонований головою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас, був видалений з останнього проєкту висновків, який сьогодні мають розглянути посли ЄС.

Також додали, що зміна відбулася після того, як Угорщина наклала вето на попередню версію документа.

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Джерела видання вважають, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, може запропонувати більш креативні способи змусити країни підтримувати Україну. За його словами, одним із варіантів може стати вимога про те, щоб 20% кредитних коштів, що виділяються на оборонні витрати, спрямовували на допомогу Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Слід наголосити, що речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні