В Україні відкриють онлайн-бібліотеку старовинних рецептів

В Україні створюють найбільшу онлайн-бібліотеку історичної кулінарної літератури, де можна буде безкоштовно читати старовинні книги рецептів, кулінарні зошити та інші рідкісні видання. Перші матеріали почнуть публікувати вже у жовтні.

Про це пише видання Zaxid.net.

Приклади книг. Фото проєкту Приклади книг. Фото проєкту

Проєкт «Seeds & Roots 2.0: цифрова бібліотека історичних українських кулінарних текстів» реалізує ГО «Клуб галицької кухні» за підтримки Українського культурного фонду.

До бібліотеки планують додати понад 220 видань, які виходили в Україні та за кордоном. Серед них — довоєнні господарські книги, діаспорні кулінарні видання другої половини XX століття, приватні зошити з рецептами, буклети та меню. Частина цих матеріалів сьогодні збереглася лише в одному чи кількох примірниках.

Колекцію з 2019 року збирає дослідниця галицької кухні Маріанна Душар. За її словами, особливу цінність мають кулінарні книги української діаспори, які не зазнали радянського впливу та зберегли особливості української мови й традицій.

У бібліотеці також будуть доступні дослідницькі матеріали та кураторські маршрути. Рецепти можна буде швидко знаходити за допомогою пошуку.

Онлайн-архів стане у пригоді дослідникам, історикам, антропологам, шеф-кухарям і рестораторам, які цікавляться українською кухнею та культурною спадщиною.

Нагадаємо, що книга «Повінь» письменника та військовослужбовця Євгена Ліра, присвячена наслідкам підриву Каховської ГЕС, вийде українською мовою.