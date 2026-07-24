 В Україні відкриють онлайн-бібліотеку старовинних рецептів

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Головна Новини Історія 4:44, 24 липня, 2026

В Україні відкриють онлайн-бібліотеку старовинних рецептів

В Україні створюють найбільшу онлайн-бібліотеку історичної кулінарної літератури, де можна буде безкоштовно читати старовинні книги рецептів, кулінарні зошити та інші рідкісні видання. Перші матеріали почнуть публікувати вже у жовтні.

Про це пише видання Zaxid.net.

Приклади книг. Фото проєктуПриклади книг. Фото проєкту
Приклади книг. Фото проєктуПриклади книг. Фото проєкту

Проєкт «Seeds & Roots 2.0: цифрова бібліотека історичних українських кулінарних текстів» реалізує ГО «Клуб галицької кухні» за підтримки Українського культурного фонду.

До бібліотеки планують додати понад 220 видань, які виходили в Україні та за кордоном. Серед них — довоєнні господарські книги, діаспорні кулінарні видання другої половини XX століття, приватні зошити з рецептами, буклети та меню. Частина цих матеріалів сьогодні збереглася лише в одному чи кількох примірниках.

Колекцію з 2019 року збирає дослідниця галицької кухні Маріанна Душар. За її словами, особливу цінність мають кулінарні книги української діаспори, які не зазнали радянського впливу та зберегли особливості української мови й традицій.

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У бібліотеці також будуть доступні дослідницькі матеріали та кураторські маршрути. Рецепти можна буде швидко знаходити за допомогою пошуку.

Онлайн-архів стане у пригоді дослідникам, історикам, антропологам, шеф-кухарям і рестораторам, які цікавляться українською кухнею та культурною спадщиною.

Нагадаємо, що книга «Повінь» письменника та військовослужбовця Євгена Ліра, присвячена наслідкам підриву Каховської ГЕС, вийде українською мовою.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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