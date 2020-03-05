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В Николаеве сегодня, 5 марта, неизвестный в автобусе №91 напал на водителя и ударил его по лицу.
Об этом сообщает КП «Николаевпасстранс» на своей странице в Facebook.
— Сегодня, 5 марта, в автобусе №91 на водителя было совершено нападение - пассажир ударил водителя и разбил ему лицо, - говорится в сообщении.
На предприятии просят всех, кто узнал этого молодого человека, связаться с КП «Николаевпасстранс» по телефону 050 768 0483 или сообщить в полицию по номеру 102.
Напомним, что полиция подозревает руководство «Николаевского облавтодора» и Службы автомобильных дорог области в схемах с подрядами на ремонт дорог.
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В Николаеве сегодня, 5 марта, неизвестный в автобусе №91 напал на водителя и ударил его по лицу.
Об этом сообщает КП «Николаевпасстранс» на своей странице в Facebook.
— Сегодня, 5 марта, в автобусе №91 на водителя было совершено нападение - пассажир ударил водителя и разбил ему лицо, - говорится в сообщении.
На предприятии просят всех, кто узнал этого молодого человека, связаться с КП «Николаевпасстранс» по телефону 050 768 0483 или сообщить в полицию по номеру 102.
Напомним, что полиция подозревает руководство «Николаевского облавтодора» и Службы автомобильных дорог области в схемах с подрядами на ремонт дорог.