В Николаеве сегодня, 5 марта, неизвестный в автобусе №91 напал на водителя и ударил его по лицу.

Об этом сообщает КП «Николаевпасстранс» на своей странице в Facebook.

— Сегодня, 5 марта, в автобусе №91 на водителя было совершено нападение - пассажир ударил водителя и разбил ему лицо, - говорится в сообщении.

На предприятии просят всех, кто узнал этого молодого человека, связаться с КП «Николаевпасстранс» по телефону 050 768 0483 или сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, что полиция подозревает руководство «Николаевского облавтодора» и Службы автомобильных дорог области в схемах с подрядами на ремонт дорог.