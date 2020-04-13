За разбойное нападение на женщину в Николаевском районе оперативники задержали ранее судимого односельчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 10 апреля около 16:00 злоумышленник проник в дом к потерпевшей в селе Трихаты, когда она отдыхала. Нападающий побил 49-летнюю женщину и облил ей руки и ноги неизвестной жидкостью, в результате женщина получила ожоги. После этого он забрал плазменный телевизор и ушел.

— В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий в тот же день полицейские задержали ранее судимого за имущественные уголовные правонарушения злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины. По процессуальному руководству николаевского районного отдела местной прокуратуры №1 ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сказано в сообщении.

Дома у 34-летнего задержанного правоохранители изъяли телевизор заявительницы. Женщина после оказания медицинской помощи находится дома. Расследование продолжается.