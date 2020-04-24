В Кривом Озере, 20 апреля, двое 29-летних жителей Одесской области, один из которых ранее судимый украли со двора частного дома велосипед марки «Extreme Corso».

Об этом сообщили в пресс-службе Первомайской прокуратуры.

В тот же день преступники украли еще один велосипед, тем самым нанесли материальный ущерб потерпевшим на сумму почти 6 тысяч гривен.

— Сразу после совершения преступления последние были задержании работниками полиции, похищенные велосипеды возвращены владельцам. 22 апреля 2020 года по ходатайствам следователя, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сказано в сообщении.

Ранее, Первомайской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего ранее судимого жителя села Сырово Врадиевского района за совершение ряда краж велосипедов жителей района.