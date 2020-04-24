|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|05:47
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:45
|Заход солнца:
|20:07
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В Кривом Озере, 20 апреля, двое 29-летних жителей Одесской области, один из которых ранее судимый украли со двора частного дома велосипед марки «Extreme Corso».
Об этом сообщили в пресс-службе Первомайской прокуратуры.
В тот же день преступники украли еще один велосипед, тем самым нанесли материальный ущерб потерпевшим на сумму почти 6 тысяч гривен.
— Сразу после совершения преступления последние были задержании работниками полиции, похищенные велосипеды возвращены владельцам. 22 апреля 2020 года по ходатайствам следователя, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сказано в сообщении.
Ранее, Первомайской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего ранее судимого жителя села Сырово Врадиевского района за совершение ряда краж велосипедов жителей района.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
В Кривом Озере, 20 апреля, двое 29-летних жителей Одесской области, один из которых ранее судимый украли со двора частного дома велосипед марки «Extreme Corso».
Об этом сообщили в пресс-службе Первомайской прокуратуры.
В тот же день преступники украли еще один велосипед, тем самым нанесли материальный ущерб потерпевшим на сумму почти 6 тысяч гривен.
— Сразу после совершения преступления последние были задержании работниками полиции, похищенные велосипеды возвращены владельцам. 22 апреля 2020 года по ходатайствам следователя, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сказано в сообщении.
Ранее, Первомайской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего ранее судимого жителя села Сырово Врадиевского района за совершение ряда краж велосипедов жителей района.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов