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МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала».
Причиной стал сюжет о коронавирусе в стране, передаёт Укринформ.
Накануне государственный телеканал «Беларусь 1» обвинил «Первый канал» в информационной атаке на Минск. В частности, вчера на «Первом канале» вышел репортаж, в котором шла речь о вспышке коронавируса в одном из белорусских городов недалеко от Минска.
В материале показали кладбище в Столбцах и Александра Лукашенко, который якобы «не парится» по поводу выявленных коронавирусных больных. В сюжете насчитали по меньшей мере семь фейков.
В то же время российские коллеги скрывают от зрителей информацию о том, как обстоят дела с коронавирусом в самой России, утверждают на «Беларусь 1».
Напомним, что темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.
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МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала».
Причиной стал сюжет о коронавирусе в стране, передаёт Укринформ.
Накануне государственный телеканал «Беларусь 1» обвинил «Первый канал» в информационной атаке на Минск. В частности, вчера на «Первом канале» вышел репортаж, в котором шла речь о вспышке коронавируса в одном из белорусских городов недалеко от Минска.
В материале показали кладбище в Столбцах и Александра Лукашенко, который якобы «не парится» по поводу выявленных коронавирусных больных. В сюжете насчитали по меньшей мере семь фейков.
В то же время российские коллеги скрывают от зрителей информацию о том, как обстоят дела с коронавирусом в самой России, утверждают на «Беларусь 1».
Напомним, что темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный