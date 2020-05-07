МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала».

Причиной стал сюжет о коронавирусе в стране, передаёт Укринформ.

Накануне государственный телеканал «Беларусь 1» обвинил «Первый канал» в информационной атаке на Минск. В частности, вчера на «Первом канале» вышел репортаж, в котором шла речь о вспышке коронавируса в одном из белорусских городов недалеко от Минска.

В материале показали кладбище в Столбцах и Александра Лукашенко, который якобы «не парится» по поводу выявленных коронавирусных больных. В сюжете насчитали по меньшей мере семь фейков.

В то же время российские коллеги скрывают от зрителей информацию о том, как обстоят дела с коронавирусом в самой России, утверждают на «Беларусь 1».

Напомним, что темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.