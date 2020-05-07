В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

Инфицированный с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане. Пандемия коренным образом изменила деятельность Ватикана. В этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.

Во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра он призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса. 83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.

Напмоним, в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.