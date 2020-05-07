|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.
Инфицированный с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.
Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане. Пандемия коренным образом изменила деятельность Ватикана. В этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.
Во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра он призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса. 83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.
Напмоним, в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.
Инфицированный с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.
Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане. Пандемия коренным образом изменила деятельность Ватикана. В этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.
Во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра он призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса. 83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.
Напмоним, в Украине состоянием на 7 мая зафиксировано 13 тысяч 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных, 2 тысячи 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный