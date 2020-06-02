Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха», или «Журавль», в рамках расследования стрельбы в Броварах.
Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.
Он отметил, что задержания произошли в Броварах, а также Киеве и Ирпене.
«Установлено, именно они (криминальные авторитеты, — прим.) «выступили» со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на убийство. Изъято оружие и боеприпасы», — написал министр.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.
|
Преодолеем коронавирус! Поможем людям сообща!Анатолий Дюмин
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха», или «Журавль», в рамках расследования стрельбы в Броварах.
Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.
Он отметил, что задержания произошли в Броварах, а также Киеве и Ирпене.
«Установлено, именно они (криминальные авторитеты, — прим.) «выступили» со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на убийство. Изъято оружие и боеприпасы», — написал министр.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.