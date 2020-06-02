Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха», или «Журавль», в рамках расследования стрельбы в Броварах.

Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.

Он отметил, что задержания произошли в Броварах, а также Киеве и Ирпене.