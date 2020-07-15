Боевики «Л/ДНР» не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые едут поступать в украинские вузы без ВНО. Оккупанты отказывают выпускникам под предлогом карантина.

Об этом написал представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый «межведомственный штаб» боевиков. А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

— Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в «университеты ДНР», — написал Денис Казанский.

Напомним, в Николаеве на 8-м причале 5 июля состоялась открытая встреча горожан с журналистом Денисом Казанским, представителем трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.