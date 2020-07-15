Из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с аварийного танкера Delfi возле городского пляжа, загрязнение морской воды оперативно локализовано силами судовладельца.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 15 июля, работники Одесского филиала ГП АМПУ зафиксировали в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области небольшое пятно у судна Delfi. По результатам осмотра инспектором Госэкоинспекции отобраны пробы в районе танкера, о чем составлен соответствующий акт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления вследствие неблагоприятных метеорологических условий в течение минувших суток (наблюдались мощные порывы ветра)».

Для локализации пятна представителем судовладельца приняты необходимые меры. В частности, обработана поверхность морской воды сорбентом (около 100 литров), зафиксировано и закреплено боновое заграждение.

По состоянию на 15 часов загрязнение моря полностью локализовано.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области, ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi составляет 15 204,73 доллара.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.

Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали.

Водолазы также вытащили на берег капитана судна, которому позже избрали меру пресечения.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже, собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.