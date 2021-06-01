Суд отменил право собственности на две пристройки в Николаеве — Moon cafe на углу Московской и Адмирала Макарова и магазина по Генерала Карпенко, 20.

Об этом сообщили в антикоррупционном департаменте Николаевского горсовета.

— Эти объекты имеют общую особенность. В свое времени их владельцы получили разрешение на обустройство летних площадок, которые не только застеклили, но и решили увековечить путем оформления права собственности. Такие объекты достаточно сложно убрать. Судебная волокита длится годами. Но наша принципиальная позиция — показать предпринимателям на примере, что перестройка «летников» и оформление права собственности на них — плохая идея, — отметил директор департамента Андрей Ермолаев.

Он добавил, что на два вышеуказанных объекта уже отменили записи в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Владельцы ООО «Магазин 301», которые сделали пристройку по Карпенко, согласились самостоятельно демонтировать ее и освободить земельный участок.

— Просим «Moon cafe» также не медлить. Надеюсь, предприниматели, которые к новому сезону получили разрешения на устройство «летников», примут эту информацию к сведению, будут пользоваться земельными участками честно и не испытывать судьбу, — резюмировал чиновник.

Ранее сообщалось, что спустя три года судебных тяжб, предпринимателя, который превратил летнюю площадку по улице Генерала Карпенко, 20 в магазин, оштрафовали и дали 10 дней на демонтаж пристройки.

Напомним, 12 мая исполнительный комитет Николаевского горсовета согласовал размещение 11 летних площадок возле баров, ресторанов и кафе в Николаеве.

Ранее сообщалось, что в Николаеве руководство кафе «Прохлада» под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких-либо нарушений.