В мае этого года в Николаеве алабай разорвал французского бульдога, которого выгуливал подросток. Хозяина овчарки наказали штрафом в 80 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец бульдога Юрий Ищенко.

Он опубликовал видеозапись и рассказал, что 3 мая в микрорайоне Широкая Балка его сын выгуливал собаку. На записи видно, как к французскому бульдогу подбегает алабай и начинает его рвать. Спустя секунд 10 к месту подбегает мужчина и оттаскивает алабая. Овчарка была без поводка и намордника.

Юрий Ищенко рассказал, что полиция квалифицировала дело по ч. 1 ст. 154 Административного кодекса — содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, содержание незарегистрированных собак, приведение их в общественные места, выгул собак без поводков и намордников. Данной частью предусмотрен незначительный штраф или предупреждение.

При этом часть 2 этой же статьи предполагает причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате указанных нарушений. Санкции — штраф и конфискация животного.

Юрий Ищенко обвинил полицию в непрофессионализме. Он отметил, что его по делу определили свидетелем, а не потерпевшим. При этом в качестве ответчика полиция привлекла к делу мужчину, фигурирующего на видео. Однако, как выяснилось, согласно ветеринарному паспорту, хозяйкой собаки является женщина.

Мужчина отметил, что также самостоятельно установил место проживания владельцев и нашел запись с камеры наблюдения, пока несколько часов ждал правоохранителей.

Юрий Ищенко добавил, что когда попытался привлечь к ответственности официального владельца, в полиции ему ответили, что привлекли мужчину на видео. А когда он решил пожаловаться на действия сотрудников, получил ответ, что не предоставил заключение ветеринара о причине смерти своей собаки.

— Подаю иск в суд к Национальной полиции и оставляю электронное заявление на портале национальной полиции и... опять получаю тот же ответ, но дополненную иронической примечанием, что я не предоставил заключение ветеринара о причине смерти собаки, — написал он.

Напомним, 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской мужчина, выходя из магазина, выстрелом в голову убил собаку. Известно, что перед убийством мужчина купил в местном магазине алкоголь. В тот же день по данному факту открыли уголовное дело, а через несколько часов полиция задержала виновного.

Ему вручили подозрение по статье «Жестокое обращение с животными». 59-летний мужчина отказался отвечать, почему он убил животное. На вопрос, всегда ли он ходит в магазин с оружием, виновный спросил: «А что считается оружием?». Также глава местного ОСМД рассказала, что собака агрессивной не была, а наоборот, охраняла рынок.