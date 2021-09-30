Вблизи села Ястребиново Прибужановской ОТГ Вознесенского района спасатели вытащили из реки Южный Буг тонущего мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасателей на помощь вызвал очевидец. Он увидел, как мужчина барахтался в воде вблизи обрыва и, размахивая руками, звал на помощь.
Спасатели добрались к мужчине на надувной лодке и доставили его к берегу. От медицинской помощи пострадавший отказался.
Ранее на Николаевщине спасли мужчину, лодка которого перевернулась в море.
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Вблизи села Ястребиново Прибужановской ОТГ Вознесенского района спасатели вытащили из реки Южный Буг тонущего мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасателей на помощь вызвал очевидец. Он увидел, как мужчина барахтался в воде вблизи обрыва и, размахивая руками, звал на помощь.
Спасатели добрались к мужчине на надувной лодке и доставили его к берегу. От медицинской помощи пострадавший отказался.
Ранее на Николаевщине спасли мужчину, лодка которого перевернулась в море.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
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