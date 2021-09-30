Вблизи села Ястребиново Прибужановской ОТГ Вознесенского района спасатели вытащили из реки Южный Буг тонущего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасателей на помощь вызвал очевидец. Он увидел, как мужчина барахтался в воде вблизи обрыва и, размахивая руками, звал на помощь.

Спасатели добрались к мужчине на надувной лодке и доставили его к берегу. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее на Николаевщине спасли мужчину, лодка которого перевернулась в море.