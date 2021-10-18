Правоохранители Николаева разыскивают горожанку, которая ушла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Николаевской области в Facebook.

Указано, что Медведева Александра Григорьевна 1985 года рождения утром 17 октября ушла из дома по улице Чайковского и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темные. Была одета в бежевую куртку, розовую кофту с капюшоном, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Женщина разговаривает на иностранных языках и имеет проблемы со здоровьем.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 2 (Ингульский ОП) по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 102.

Напомним, полицейские разыскивают мужчину, который, вероятно, стал свидетелем правонарушения, произошедшего в Николаеве в этом году.