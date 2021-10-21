На автодороге «Днепр-Николаев» в районе поворота к селу Воскресенск Николаевского района водитель грузовика Renault сбил пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

ДТП произошло 20 октября примерно в 22:00. 59-летний водитель грузовика Renault совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Правоохранители просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12, тел. 063-426-16-72 или 102.

Ранее сообщалось, что вечером 20 октября в Николаеве пьяный водитель Mazda 626 въехал в ограждение. Степень его опьянения была больше, чем смог зафиксировать «Драгер».