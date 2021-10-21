Вечером 20 октября в Николаеве пьяный водитель Mazda 626 въехал в ограждение. Степень его опьянения была больше, чем смог зафиксировать «Драгер».

Об происшествии сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Отмечается, что около 20:00 инспекторам поступило сообщение, что на пересечении улиц Кузнецкая и 3-я Слободская произошло ДТП.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили автомобиль Mazda 626, который въехал в ограждение. Общаясь с водителем, патрульные заметили у него явные признаки сильного алкогольного опьянения, после чего предложили пройти освидетельствование, на что тот согласился.

«Результат теста удивил не только патрульных, но и самого водителя. Прибор «Драгер», предназначенный для измерения содержания паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе человеком, то есть устанавливает находится ли лицо в состоянии опьянения, просто зашкалил», — говорится в сообщении.

Прибор показал три вертикальных стрелки. Отметим, что обычно полицейские «Драгеры» могут фиксировать степень опьянения до 5-6 промилле.

Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), и протокол ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения КоАП).

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