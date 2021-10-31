В воскресенье, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один украинский военный получил травму.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики вели огонь из гранатометов разных систем вблизи Луганского.
В районе Светлодарская и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 боевики задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
— В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное, — говорится в сообщении.
Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, еще два нарушения произошли в ночь на 31 октября.
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В воскресенье, 31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один украинский военный получил травму.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики вели огонь из гранатометов разных систем вблизи Луганского.
В районе Светлодарская и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 боевики задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
— В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное, — говорится в сообщении.
Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, еще два нарушения произошли в ночь на 31 октября.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов