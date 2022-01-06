В крупнейшем городе Казахстана Алматы, где продолжаются массовые акции протеста, неизветсные захватили телевышку «Коктобе».

Об этом сообщает Orda.kz.

Телебашня «Коктобе» — телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, которая была введена в эксплуатацию 1 июня 1984 года.

Сама башня (371,5 метра) является вторым по высоте свободно стоящим сооружением Казахстана.

По данным NUR.kz, звуки выстрелов слышны на площади Республики в городе.

Из-за сильного тумана — плохая видимость, поэтому сложно разглядеть, что происходит на площади.

В крупнейшем городе Казахстана Алматы, где продолжаются массовые акции протеста, власти начали «антитеррористическую операцию».

Напомним, что в четверг, 6 января, на сайте ОДКБ было обнародовано официальное заявление о том, что в Казахстан направлены «подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан».

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.