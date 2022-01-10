Комиссия по техническому расследованию взрыва газа завершила выяснение причин и обстоятельств аварии, произошедшей в пятиэтажном доме в Новой Одессе.
Результаты технического расследования опубликованы на сайте Управления гоструда в Николаевской области.
В акте зафиксировано, что есть две основные технические причины появления опасной концентрации газовоздушной смеси, которая может привести к взрыву.
По мнению специалистов, к повышению концентрации газа могло привести отсуствие своевременного технического обслуживания внутренних газопроводов и газового оборудования здания. Также причиной стало отсутствие своевременного технического обслуживания, проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, оголовков жилого дома.
Также в акте указаны организационные причины взрыва:
В документе приведен вывод экспертной организации, в котором указывается на отсутствие возможности оценить техническое состояние газового оборудования и газопроводов на данном объекте из-за полного разрушения во время аварии и ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в Новой Одессе возместили стоимость утраченного жилья владельцам квартир, которые были уничтожены в результате бытового взрыва в многоквартирном доме.
Напомним, что в результате взрыва в 5-этажном доме в Новой Одессе в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.
Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.
Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.
Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.
Комиссия по техническому расследованию взрыва газа завершила выяснение причин и обстоятельств аварии, произошедшей в пятиэтажном доме в Новой Одессе.
Результаты технического расследования опубликованы на сайте Управления гоструда в Николаевской области.
В акте зафиксировано, что есть две основные технические причины появления опасной концентрации газовоздушной смеси, которая может привести к взрыву.
По мнению специалистов, к повышению концентрации газа могло привести отсуствие своевременного технического обслуживания внутренних газопроводов и газового оборудования здания. Также причиной стало отсутствие своевременного технического обслуживания, проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, оголовков жилого дома.
Также в акте указаны организационные причины взрыва:
В документе приведен вывод экспертной организации, в котором указывается на отсутствие возможности оценить техническое состояние газового оборудования и газопроводов на данном объекте из-за полного разрушения во время аварии и ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в Новой Одессе возместили стоимость утраченного жилья владельцам квартир, которые были уничтожены в результате бытового взрыва в многоквартирном доме.
Напомним, что в результате взрыва в 5-этажном доме в Новой Одессе в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.
Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.
Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.
Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.