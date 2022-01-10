Комиссия по техническому расследованию взрыва газа завершила выяснение причин и обстоятельств аварии, произошедшей в пятиэтажном доме в Новой Одессе.

Результаты технического расследования опубликованы на сайте Управления гоструда в Николаевской области.

В акте зафиксировано, что есть две основные технические причины появления опасной концентрации газовоздушной смеси, которая может привести к взрыву.

По мнению специалистов, к повышению концентрации газа могло привести отсуствие своевременного технического обслуживания внутренних газопроводов и газового оборудования здания. Также причиной стало отсутствие своевременного технического обслуживания, проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, оголовков жилого дома.

Также в акте указаны организационные причины взрыва:

владельцем (балансодержателем) не обеспечено содержание систем газоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины;

отсутствуют договоры и не выполняется техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования согласно требованиям документации эксплуатации заводов-производителей газового оборудования;

владельцем (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем)) не контролируется техническое состояние газопроводов (подземных, надземных, наземных и вводных) и сооружений на них путем проведения комплексного технического осмотра (обхода) трасс газопроводов, технического обследования, в том числе КЕО, измерения защитных потенциалов и проверки эффективности работы средств ЭХЗ. Не обслуживается запорная арматура не реже одного раза в год и при необходимости – не ремонтируется;

не выполняется периодическая проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с п.6.8. глава 6. Раздел V. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безопасности систем газоснабжения».

В документе приведен вывод экспертной организации, в котором указывается на отсутствие возможности оценить техническое состояние газового оборудования и газопроводов на данном объекте из-за полного разрушения во время аварии и ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Новой Одессе возместили стоимость утраченного жилья владельцам квартир, которые были уничтожены в результате бытового взрыва в многоквартирном доме.

Напомним, что в результате взрыва в 5-этажном доме в Новой Одессе в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.